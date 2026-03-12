Cardinale entra nella classifica di Forbes dei miliardari del calcio
10 proprietari dei club di Serie A figurano nella classifica degli uomini più ricchi al mondo di Forbes. Presente anche il proprietario del Milan Gerry Cardinale, che con un patrimonio di 1,8 miliardi di dollari è entrato in graduatoria dopo l'ultimo aggiornamento.
Dominano la classifica i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, proprietari del Como. Il panorama globale vece invece al primo posto Bernard Arnault, patron del Paris FC, seguito da altri magnati come Carlos Slim, maggiore azionista del New York Times, e Mark Mateschitz, proprietario del RedBull Lipsia.
LE PROPRIETÀ PIÙ RICCHE IN ITALIA
1. Fam. Hartono (Como) €38,5 MLD
2. Dan Friedkin (Roma) €11,4 MLD
3. Fam. Saputo (Bologna) €6,4 MLD
4. Fam. Commisso (Fiorentina) €5,6 MLD
5. Renzo Rosso (Vicenza) €4,5 MLD
6. John Elkann (Juventus) €2,5 MLD
7. Howard Marks (Inter) €2,2 MLD
8. Giovanni Arvedi (Cremonese) €1,9 MLD
9. Gerry Cardinale (Milan) €1,8 MLD
10. Antonio Percassi (Atalanta) €1,3MLD
