Kean possibile nuovo numero 9 del Milan? Bucchioni: "Può essere la volta buona per la cessione di Leao"

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 23:10News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulle voci che vedrebbero il nome di Moise Kean essere tra quelli che il club rossonero starebbe valutando in vista della prossima estate. 

Milan, come vede Kean per la prossima stagione?
"Può essere la volta buona per la cessione di Leao. Tutti gli anni aspetti l'ultimo step di crescita, ma non arriva. Se prendi Kean, devi andare sul 4-3-3 con due esterni veri". 