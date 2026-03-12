Real Madrid-M.City, Donnarumma protesta con Mariani: “Perchè fate sempre i fenomeni?”

Non una serata positiva per Donnarumma e i suoi quella di ieri. Il Real Madrid ha vinto 3-0 e adesso per passare il turno servirà un autentico miracolo. L'ex portiere del Milan è stato assoluto protagonista, sia in negativo che parzialmente in positivo. Dopo l'errore sul primo gol di Valverde, Donnarumma ha steso ingenuamente Vinicius Junior procurando così un calcio di rigore poi parato. L’arbitro italiano Mariani dunque assegna il penalty ed estrae il cartellino giallo tra le proteste dei giocatori del Real, che chiedono il rosso per la pericolosità dell’azione. Proprio in quel momento nasce anche un breve scambio tra il portiere e il direttore di gara, riportato da Tuttosport. Donnarumma, dopo aver visto il giallo, si rivolge a Mariani dicendo: "Perché fate i fenomeni? Fate i fenomeni, fate…". Dopo qualche secondo di silenzio aggiunge anche: "Perché mi dai l’ammonizione?".

Donnarumma ha commentato così poi il ko a Sky Sport: "Dobbiamo fare una gara assolutamente diversa al ritorno. Mi dispiace perché abbiamo perso malamente, ma ce la giochiamo in casa e speriamo di ribaltare la situazione".

Su Guardiola: "Mi sta aiutando tanto in tutto, dentro e fuori dal campo. Mi dà consigli ed è un allenatore speciale perché trova soluzioni inaspettate, speriamo di riuscire a mettere a posto alcune cose per la gara di ritorno. Con i nostri tifosi sarà sicuramente diverso. Devono darci una carica mai vista, ma la faranno sicuramente perché sono speciali".