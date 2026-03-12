Pellegatti ribadisce: “Kean non sarà il centravanti del Milan. Sul mercato 100 milioni spendibili”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato rossonero per la prossima stagione. Queste le sue parole:

"C'è una cosa divertente. La Gazzetta questa mattina parla di incontro di mercato con un pranzo a Milanello tra Allegri e Furlani, poi questa mattina ci è trapelata da Casa Milan che non hanno parlato di mercato. Io non credo che Allegri abbia parlato di cavalli con Furlani quindi vedete voi. Quello che emerge è che il Milan tra i giocatori che porteranno i soldi del riscatto, i soldi della Champions e i soldi non delle cessioni importanti ma di cessioni normali, potrebbe avere anche 100 milioni da spendere e finalmente si andrà a occupare la casella del centravanti forte. Io mi prendo le responsabilità perchè mi sono informato da diverse fonti, se volete illudervi su Moise Kean, io vi dico no! Kean no! Da quello che mi dicono non sarà il centravanti del Milan. Per quello che rigurda il difensore il Milan non si è ancora mosso, neanche su Gila. Piace ma non ci sono stati movimenti"