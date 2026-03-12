Ordine: "Sarà un caso, ma nelle due partite perse dal Milan in questa stagione era assente Rabiot"

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su Adrien Rabiot: "Sarà un caso ma nelle due partite perse dal Milan in questa stagione (con la Cremonese all’esordio del torneo e con il Parma di recente) era assente Rabiot. La prima volta perché si trovava ancora a Marsiglia e la seconda volta per squalifica determinata dal doppio giallo con rosso a Pisa (arbitro Fabbri) che gli è costato la squalifica col Parma e la conferma della diffida in forza della quale, dopo il giallo subito nel derby, è scattata una seconda squalifica.

Se dovesse ripetersi la terza sconfitta per il Milan allora i famosi tre indizi varrebbero come prova regina: Rabiot è importante quale elemento equilibratore per il Milan quanto Maignan e Modric, i tre insostituibili della compagnia. A questo punto, non avendo a disposizione Loftus Cheek fuori per via di quel colpo ricevuto dal portiere del Parma che gli ha cambiato i connotati del viso, non so quale soluzione sarà adottata. Quella del doppio play (Jashari) vista col Parma non mi ha molto convinto ma non ho la pretesa di ergermi a tecnico della materia. Dico solo che per via di questa assenza si complica il viaggio all’Olimpico".