MN - Sogno scudetto possibile? Turci: "Interessante vedere la reazione dell'Inter dopo il derby.."
Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, resta ancora vivo quello legato al sogno scudetto da parte del Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni:
Milan-Scudetto, tutto possibile?
"Credo che saranno determinanti le prossime due giornate di campionato prima della pausa per le Nazionali. Sarà interessante vedere la reazione dell'Inter dopo la sconfitta nel derby, perchè troviamo un'Atalanta ferita e che vorrà riscattarsi dopo la brutta figura in Champions. Questo risultato potrà dirci tanto anche in vista di Lazio-Milan.."
