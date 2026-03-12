VIDEO MN - Bartesaghi arrivato al Flagship Store per l'incontro con i tifosi

Oggi alle 17:09News
di Manuel Del Vecchio
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis

Come annunciato nei giorni scorsi, questo pomeriggio Davide Bartesaghi è presente al Flagship Store di via Dante a Milano per l'incontro con i tifosi presenti. L'inviato di MilanNews.it presente in loco ha documentato in video l'arrivo del terzino rossonero.

Queste le immagini.