Cassano rincara: "In Italia continuiamo ad andare dietro ad Allegri. La filosofia in Italia è difenderci bene, sperando che succeda qualcosa davanti"
Antonio Cassano, ex calciatore, è stato intervistato dal Corriere della Sera.
Dopo il derby di Milano il New York Times ha scritto che il calcio italiano è «una slow motion ma almeno puoi ancora goderti il 40enne Modric». Che ne pensa?
"Premesso che Modric è uno dei grandi della storia, il derby è stato bruttissimo. Andiamo piano, siamo senza ritmo, senza qualità. Lo dico da anni, anche se lo dico in malo modo".
Perché la qualità del calcio si è così abbassata?
"Succede solo in Italia, dove continuiamo ad andare dietro ad Allegri — che ha meritato di vincere il derby sia chiaro —. La nostra filosofia è difenderci bene, sperando che succeda qualcosa davanti: ma è passata ormai da quindici anni":
Qui però entra in ballo la nostra cultura, dove conta solo chi vince. Lei stesso ha definito fallimentare l’ultima stagione di Inzaghi. O no?
"Certo, perché il problema è proporre calcio. E fallimentari per me sono stati tutti e quattro gli anni di Inzaghi all’Inter: era la squadra più forte e ha vinto solo uno scudetto".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan