Cassano rincara: "In Italia continuiamo ad andare dietro ad Allegri. La filosofia in Italia è difenderci bene, sperando che succeda qualcosa davanti"

vedi letture

Antonio Cassano, ex calciatore, è stato intervistato dal Corriere della Sera.

Dopo il derby di Milano il New York Times ha scritto che il calcio italiano è «una slow motion ma almeno puoi ancora goderti il 40enne Modric». Che ne pensa?

"Premesso che Modric è uno dei grandi della storia, il derby è stato bruttissimo. Andiamo piano, siamo senza ritmo, senza qualità. Lo dico da anni, anche se lo dico in malo modo".

Perché la qualità del calcio si è così abbassata?

"Succede solo in Italia, dove continuiamo ad andare dietro ad Allegri — che ha meritato di vincere il derby sia chiaro —. La nostra filosofia è difenderci bene, sperando che succeda qualcosa davanti: ma è passata ormai da quindici anni":

Qui però entra in ballo la nostra cultura, dove conta solo chi vince. Lei stesso ha definito fallimentare l’ultima stagione di Inzaghi. O no?

"Certo, perché il problema è proporre calcio. E fallimentari per me sono stati tutti e quattro gli anni di Inzaghi all’Inter: era la squadra più forte e ha vinto solo uno scudetto".