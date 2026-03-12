MN - Turci verso Lazio-Milan: "L'ambiente ostile dell'Olimpico non cambierà piani e umore dei rossoneri"

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, resta ancora vivo quello legato al sogno scudetto da parte del Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Credo che saranno determinanti le prossime due giornate di campionato prima della pausa per le Nazionali. Sarà interessante vedere la reazione dell'Inter dopo la sconfitta nel derby, perchè troviamo un'Atalanta ferita e che vorrà riscattarsi dopo la brutta figura in Champions. Questo risultato potrà dirci tanto anche in vista di Lazio-Milan.."

Focus attacco. Nkunku e Fullkrug possono fare di più?

"Devono dare di più, hanno qualità importanti e devono metterle al servizio della squadra in queste ultime partite. L'attacco del Milan ha visto dividersi un po' di giocatori. Prima Pulisic, poi a sprazzi Leao. Su Fullkrug ti dico che per entrare in condizione deve giocare con continuità, solo così potrà essere più impattante".

Verso Lazio-Milan, a Roma un ambiente ostile..

"E' vero, e questo conta tantissimo. Il Milan però ci ha fatto vedere che può fare grandi partite anche in ambienti infuocati e credo che a prescindere da tutto, l'atteggiamento dei rossoneri non cambierà minimamente domenica sera".