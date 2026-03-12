Pellegatti non ha dubbi: “In Europa difese allucinanti, mi tengo il mio Allegri pragmatico”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Massimiliano Allegri e della statistica riguardo il gol subiti del Milan. Queste le sue parole:

"Parlando del presente ho scoperto una statistica che saprete sicuramente, quel caro grande uomo di Massimiliano Allegri, in due giorni di calcio che avrà divertito quelli che vogliono vedere giocare, difese larghe, abbiamo visto un 3-0 del Real Madrid, il 5-2 del PSG, la vittoria del Bodo, non parliamo del Bayern contro l'Atalanta. Ho visto delle difese allucinanti, mi tengo il caro mio pragmatico Allegri. Certo con quelle squadre si farà fatica ma se il Milan riesce a potenziare, a mettere quei 3-4 giocatori di livello, il Milan ha la difesa dei cinque campionati top europei. Meglio di tutti. Legittime le critiche al gioco di Allegri ma lasciatemi la legittima soddisfazione. Dopo le praterie degli anni scorsi, finalmente..."