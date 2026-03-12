Apolloni estasiato da Modric: “Per giocare a 40 anni così devi avere dei valori oltre che le capacità”

Nel corso della puntata di RadioTv Serie A, Taveri e Apolloni hanno parlato di Luka Modric e dell'incredibile ennesima prestazione fornita domenica sera. Queste le loro parole:

Taveri: "A vederlo in campo domenica sera si è visto proprio lo spessore, lo so è una banalità perchè lo sanno tutti, ma si è visto proprio lo spessore del fuoriclasse"

Apolloni: "L'atteggiamento fa capire che spirito ha e se è arrivato in Serie A a giocare ancora così a 40 anni a questo livello vuol dire che ci sono dei valori oltre le capacità calcistiche. Ha il fuoco ancora dentro, lui ci mette passione, è un ragazzino, ha il bambino dentro di quando ha iniziato a giocare a calcio. Poi ha avuto l'abilita di diventare professionista e se è arrivato qui è perchè c'è ancora quel ragazzino dentro"