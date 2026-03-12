Ordine: "Il Milan non risolverebbe problemi solo con Kean: servono almeno di due difensori di maggior livello e un altro centrocampista"

Il noto giornalista Franco Ordine, firma del Giornale, è stato ospite di Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue parole:

“Allegri ha ridato al Milan il senso di appartenenza, la disciplina e l'impegno quotidiano che non si vedeva da tempo. E i punti presi sono da considerare. E poi sta giocando da inizio stagione con Leao e Pulisic, uno per la pubalgia e l'altro per acciacchi vari, al 30%. Se li avesse avuti in piena salute, qualcosa in più lo avrebbe. Sarebbe a -2 e sarebbe un altro campionato.

Se dovesse arrivare Kean, la persona più felice al mondo sarebbe Leao, perché tra i due c'è un rapporto di grande amicizia. Diciamoci la verità: il Milan, se dovesse entrare in Champions, avrebbe bisogno di una robusta terapia di rafforzamento. Non è che solo con Kean risolverebbe il problema. l problema andrebbe risolto con una intelligente campagna acquisti e cessioni, perché il Milan avrebbe bisogno almeno di due difensori di maggior livello, un altro centrocampista e di un centravanti”.