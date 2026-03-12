Zazzaroni: "Credo che presto Furlani saluterà la compagnia"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è stato ospite su Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni:

Milan, punterebbe su Kean o Leao il prossimo anno?

"Credo sia molto complicato che Kean vada al Milan. Ha una clausola di oltre 60 mln, non credo ci sarà sconto, visto che Paratici è stato preso in giro dal Milan, era il prescelto e poi non si è fatto nulla. Il Milan è stato così debole… Se avessero fatto quell’operazione a Berlusconi Paratici sarebbe il DS del Milan. Fatta a Furlani si è rimangiato la parola data. Ma questo è un altro tipo di discorso. Le società sono in mano a gente che di calcio capisce molto poco. Ma credo che presto Furlani saluterà la compagnia. Elliott è uscito, Cardinale ha altre idee. L’AD deve diventarlo quello delle ATP Finals, Calvelli. Per Tare sarebbe anche piacevole, visto che quando Tare non va a Milanello Furlani va a Milanello. Sono questi rapporti…".

Ha fatto il massimo il Milan finora?

"Ha fatto 60 punti, quello che aveva lo scorso anno il Napoli. Il tutto con un mercato non fatto benissimo, per me sta facendo un campionato eccezionale”.