MN - Turci sul lavoro di Allegri: "Questi risultati non sono un caso. Milan miglior difesa della Serie A"

vedi letture

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, resta ancora vivo quello legato al sogno scudetto da parte del Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Milan-Scudetto, tutto possibile?

"Credo che saranno determinanti le prossime due giornate di campionato prima della pausa per le Nazionali. Sarà interessante vedere la reazione dell'Inter dopo la sconfitta nel derby, perchè troviamo un'Atalanta ferita e che vorrà riscattarsi dopo la brutta figura in Champions. Questo risultato potrà dirci tanto anche in vista di Lazio-Milan. La testa nello sport conta tantissimo. Allegri e il suo staff sono stati bravissimi dare fiducia e portare stima nei ragazzi. Non a caso il Milan ad oggi è la miglior difesa del campionato, hanno saputo dare una grande organizzazione a questo gruppo. Il Milan con Allegri è cambiato tantissimo".