15mila biglietti venduti per Lazio-Milan ad oggi, molti dei quali dai milanisti

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono già 15.000 i biglietti acquistati per la sfida tra Lazio e Milan, diverse migliaia dei quali da tifosi rossoneri. Il dato è destinato a crescere nei prossimi giorni, ma certo è che domenica ci sarà un'atmosfera che non si vive da un po'. Da chiarire, però, se sarà garantita l'autorizzazione per la coreografia annunciata dai gruppi del tifo laziale.

Dallo scorso 30 gennaio lo stadio Olimpico, quando gioca la Lazio, è sostanzialmente deserto. I tifosi biancocelesti sono in aperta contestazione contro la società e hanno lasciato vuoto l'impianto capitolino per tre gare consecutive di campionato più la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Un gesto forte che però, proprio e solamente in occasione della sfida di domenica sera contro il Milan verrà dimenticato. I gruppi organizzati laziali hanno infatti annunciato ieri la sospensione per una gara di questo particolare sciopero: una misura che verrà adottata solamente per la partita contro i rossoneri.

Questa mattina Il Messaggero ha commentato la notizia, titolando così: "Ritorno a casa". Nel sottotitolo aggiunte anche altre informazioni in merito a questa decisione: "Dopo quattro gare di sciopero, i gruppi organizzati annunciano che domenica sosterranno la Lazio dagli spalti contro il Milan". Lo slogan scelto: "Regaliamoci l'ultimo spettacolo". Prevista infatti, addirittura, anche una coreografia. Dopo il Milan la Lazio ospiterà anche l'Inter il 10 maggio e avrà il Derby in trasferta nella penultima di campionato: in queste partite cosa succederà?