Sabatini: "Apprezzo la spiegazione degli arbitri su Ricci, però resta il problema della coerenza: alcuni falli di mano son stati dati ed altri no"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su Radio Marte sulla corsa Scudetto: “Corsa scudetto? Nella sostanza non s’è riaperta. Fallo di mano di Ricci in Milan-Inter? Ha alimentato tante polemiche, credo che ci sia molta difficoltà a valutare il fallo di mano considerando solo quel fermo immagine con l’inquadratura stretta. Io sono per il 90% è rigore, il 10% no. Io avrei dato rigore, ma apprezzo anche la spiegazione che hanno dato gli arbitri. Però resta il problema della coerenza. Alcuni falli di mano son stati dati ed altri no, molti tifosi del Napoli mi hanno ricordato il fallo di mano di Dumfries contro il Napoli e in quella circostanza non fu dato rigore.

Paragone Alisson-Kvaratskhelia? Quando lavoravo a Sky paragonai sia El Shaarawy che Insigne a Neymar e mi sbagliai. Si fa un errore a paragonare Alisson a certi nomi, non si farebbe il bene del ragazzo che è giusto che resti coi piedi per terra. Certi paragoni potrebbero fargli più male che altro. il fatto che questo ragazzo, dopo tre partite e dopo un girone d’andata giocato in Portogallo senza essere titolare, trovi tutta questa soddisfazione e venga preso in considerazione da Brasile e Tunisia per il Mondiale non è poco. Non mi piace coccolare le ondate social, ma mi viene anche il dubbio che magari mi sto sbagliando io su Alisson e non metto limiti alla provvidenza”.