Roma, Svilar rivela di aver mandato un messaggio al secondo portiere del Tottenham

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Si cerca sempre di vincere, poi le notti europee danno emozioni speciali. Ovviamente cercheremo di andare avanti e passare questo turno" . Lo ha detto Mile Svilar alla vigilia della sfida con il Bologna in Europa League. Sul perché oggi la Roma subisca di più ha invece aggiunto: "Penso sia un caso, pensiamo sempre solo a segnare il più possibile e subire di meno.

E' un momento, miglioreremo". Poi un pensiero su Kinsky, il portiere del Tottenham, protagonista di due papere nella gara con l'Atletico Madrid: "Gli ho già mandato un messaggio su Instagram, sono cose che succedono, quando un errore lo facciamo noi portieri poi prendiamo gol, è un peccato, ma deve andare avanti con forza, è successo anche a me, ci vuole un po' per dimenticare". (ANSA).