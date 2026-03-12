Atalanta, ottime notizie dall’infermeria: Ederson recuperato per la sfida contro l’Inter
MilanNews.it
L'Atalanta nell'ultimo mese ha avuto ben tre giocatori infortunati Raspadori, Ederson e De ketelaere. Se il belga e l'ex Napoli rimangono in dubbio, il recupero di Ederson è invece completato e dunque sarà a disposizione di mister Palladino per la sfida di San Siro di sabato pomeriggio. Per i due a rischio invece oggi allenamento sul campo da soli, la decisione verrà con ogni probabilità presa il giorno prima della partita.
Per quanto riguarda Scalvini invece, assente con il Bayern Monaco per squalifica, tornerà titolare a guidare la difesa. Per il resto tutto confermato, anche il ritorno al solito 3-4-2-1 dopo il fallimentare esperimento del 4-4-2 messo in campo in Champions League.
Pubblicità
News
Moretto sul futuro di Tomori: "Si trova benissimo a Milano e a Milan, e la sua volontà è quella di continuare in rossonero"
Senza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Riccidi Franco Ordine
Le più lette
2 Ordine: "Sarà un caso, ma nelle due partite perse dal Milan in questa stagione era assente Rabiot"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Camarda neo 18enne, a Lecce un anno perso? Prossima stagione fondamentale. La scelta non si può sbagliare
Galliani: "Vi racconto la scelta di Sacchi e gli acquisti di Ancelotti, Leonardo, Nesta e Ibra. Il mio colpo da maestro? Van Basten"
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sì
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com