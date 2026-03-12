Atalanta, ottime notizie dall’infermeria: Ederson recuperato per la sfida contro l’Inter

vedi letture

L'Atalanta nell'ultimo mese ha avuto ben tre giocatori infortunati Raspadori, Ederson e De ketelaere. Se il belga e l'ex Napoli rimangono in dubbio, il recupero di Ederson è invece completato e dunque sarà a disposizione di mister Palladino per la sfida di San Siro di sabato pomeriggio. Per i due a rischio invece oggi allenamento sul campo da soli, la decisione verrà con ogni probabilità presa il giorno prima della partita.

Per quanto riguarda Scalvini invece, assente con il Bayern Monaco per squalifica, tornerà titolare a guidare la difesa. Per il resto tutto confermato, anche il ritorno al solito 3-4-2-1 dopo il fallimentare esperimento del 4-4-2 messo in campo in Champions League.