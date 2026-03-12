Moretto sul futuro di Tomori: "Si trova benissimo a Milano e a Milan, e la sua volontà è quella di continuare in rossonero"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan soffermandosi in modo particolare sul rinnovo di contratto di Fikayo Tomori:

"Tomori ha il contratto in scadenza nel 2027. I dialoghi per il suo rinnovo procedono e vanno avanti per un certo tempo, addirittura sono cominciati a fine agosto inizio settembre. Tomori si trova benissimo a Milano e a Milan, e la sua volontà è quella di continuare in rossonero. È vero che il Milan lo vuole rinnovare, è vero che le trattative sono andate avanti per diverso tempo e sono, non dico vicino alla chiusura perché mancano ancora dei passaggi, ma comunque sono ben impostate. La verità, però, è che mancano dei passaggi. Ci sono degli incontri da fare per poi procedere alle firme. Quando ci avvicineremo a questo ve lo racconteremo, ma oggi resta l'ottimismo, la volontà del Milan di rinnovare Tomori e del calciatore di restare in rossonero. Quando poi si completerà tutto vi aggiorneremo".