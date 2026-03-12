Bonaventura: "Allegri ha un'intelligenza fuori dal normale, Modric fuoriclasse"

Jack Bonaventura, che nei giorni scorsi ha comunicato il suo addio al calcio, è stato ospite di Radio 24 durante "Tutti Convocati". Queste le sue dichiarazioni:

Sul ritiro: “Avevo già deciso alcuni mesi fa, ma non sentivo la necessità di dirlo pubblicamente. Poi hanno iniziato a chiedermi un po’ in giro e l’ho comunicato con un post su Instagram. All’inizio mi mancava l’adrenalina che ti dà uno stadio. Quando da un giorno all’altro non senti più 70mila persone che gridano per un tuo gol quella sensazione un po’ ti manca. Mentre ero all’estero ho iniziato a sentire che mi stava passando la voglia di andare al campo di allenamento. Ho pensato che fosse inutile provare a tornare in Italia, perché sapevo che non ero in grado di dare il 100%. Quando non ti diverti più non ha senso continuare”.

Su Allegri: “Allegri penso che sia un grandissimo allenatore. Ha una capacità di trarre il massimo da ogni situazione, ha un’intelligenza fuori dal normale. Mi voleva alla Juve? C’è stato qualcosa (ride, ndr). Derby? Ho visto un Milan in grande salute e un’Inter un po’ appannata. Vincere lo scudetto sarà difficile, ma sicuramente gli daranno del filo da torcere alla fine”.

Su Modric: “È un fuoriclasse. Giocare al Milan ti aiuta a mantenere quel fuoco che ti serve per giocare a calcio”.

Qual è stato il miglior Bonaventura? “A Bergamo ero più giovane, coraggioso e incosciente. Al Milan ero più completo, mentre alla Fiorentina è il momento in cui mi sono divertito di più. Il grande Milan è stato uno: quello di Berlusconi. Mi sarebbe piaciuto vincere di più, dato che sono rimasto sei anni, però non ho rimpianti perché giocare in una squadra così importante è stato comunque bellissimo”.