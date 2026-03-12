Europa League: tra Bologna e Roma 1-1 nel primo round degli ottavi

di Lorenzo De Angelis
(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - Bologna e Roma hanno chiuso sull'1-1 l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Padroni di casa per primi in vantaggio con Bernardeschi dopo 5' dall'inizio del secondo tempo. Il pareggio, che mette i giallorossi in posizione di vantaggio in attesa del ritorno all'Olimpico, lo ha realizzato Pellegrini al 26'. (ANSA).