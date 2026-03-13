Galliani: "Ecco come abbiamo scelto Sacchi. Vi racconto un aneddoto sul suo contratto"

Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al podcast "Colpi da Maestro" nella quale ha spiegato anche come venivano scelti gli allenatori: "Ci sono stati periodi diversi. Partirei da Sacchi: per Berlusconi la cosa fondamentale era giocare bene. L'anno prima facciamo un'amichevole con il Parma e vediamo giocare bene gli emiliani. In Coppa Italia peschiamo il Parma, che viene a vincere a Milano giocando molto bene. Berlusconi mi chiede se il Parma ha giocatori più bravi di quelli del Milan, io ovviamente rispondo di no. E allora lui mi chiede perchè giocano meglio di noi. Io gli rispondo: 'Boh, si vede che avranno un buon allenatore'. Il Milan passa come secondo in quel girone di Coppa Italia che viene vinto dal Parma. Agli ottavi, chi peschiamo ancora? Il Parma che torna a Milano e ci batte per la seconda volta. A quel punto pensiamo che non sia un caso. Al ritorno chiediamo al presidente del Parma di andare a cena dopo la partita e in quella cena incontriamo Sacchi. Parliamo, ma non concludiamo. Nei mesi successivi decidiamo che Sacchi avesse le caratteristiche giuste per allenare il Milan.

Arrivato da noi vince lo scudetto al primo anno, la Coppa dei Campioni al secondo anno e ancora la Coppa dei Campioni al terzo anno. Quando viene da noi Sacchi non ha chiesto soldi, ha fatto mettere a me la cifra sul contratto. Lui dice che va bene, ma aggiunge che se lui vince la cifra viene raddoppiata durante l'anno, la stagione successiva di riparte da doppio e se vince ancora campionato o Coppa dei Campioni si raddoppia ancora, e poi stessa cosa al terzo anno. E così alla fine si è comprato un po' di alberghi a Milano Marittima (ride, ndr)".