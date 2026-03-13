Cassano esalta la prestazione di Fofana nel derby: "Il migliore in campo in assoluto"

Nel corso del consueto appuntamento con 'Viva El Futbol', l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato di Milan, commentando la prestazione nel derby soffermandosi su un giocatore in particolare, Youssouf Fofana:

"Fofana mi è piaciuto tantissimo. Per me ha fatto una grandissima partita, per me migliore in campo. Tempi giusto. Ovviamente, se era Seedorf faceva tre gol. Gli manca ancora qualcosina, l'ultimo passaggio, l'idea di far gol. Per me il Milan ha asfaltato l'Inter a centrocampo, e il migliore in campo in assoluto nel derby è stato Fofana. Non è il mio giocatore preferito, non mi piace, ma è stato il migliore in campo".