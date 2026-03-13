De Luca: "Il campionato non è riaperto, ma molto dipenderò dalla reazione dell'Inter contro l'Atalanta"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il diretto Massimo De Luca ha parlato di Milan soffermandosi sulla possibilità che il campionato possa essersi riaperto dopo la vittoria nel derby dei rossoneri.

Il campionato si è riaperto dopo la vittoria del Milan nel derby?

"Non credo si sia veramente riaperto e anche quel volpacchione di Allgeri credo che la pensi allo stesso modo. Molto comunque dipenderà dalla reazione dell'Inter, che nel prossimo turno affronterà l'Atalanta. Un test di certo non facile, anche se la Champions League ci restituisce la Dea sotto una luce diversa. Martedì c'è stata un'intensità e un'efficacia di categorie differenti. L'inentista con cui il Bayern è sceso in campo è stata uno shock. Comunque questo non cancella il fatto che tutti ci siamo spesi in elogi su Palladino per aver risollevato la stagione dell'Atalanta. La squadra paga lo scotto di non aver scelto lui sin dall'inizio".