Caldara racconta il suo rammarico più grande: "Non aver dimostrato di poter essere un ottimo giocatore anche al Milan"

Mattia Caldara, ex difensore del Milan, ha raccontato a Sportitalia: "Era il momento più importante per me, dovevo dimostrare di sapermi imporre anche lontano da Bergamo. Il mio rammarico più grande è stato quello, cioè dimostrare che potevo essere un ottimo giocatore anche al Milan. Non essere riuscito a fare questo è un rimpianto che ho ancora adesso. Ho avuto due infortuni di fila molto gravi e penso che dopo il secondo soprattutto sia stato molto più difficile recuperare sia mentalmente che fisicamente. Mi sentivo diverso. Mentalmente pensavo di fare una cosa e il fisico non rispondeva. Quando inizi a sentire quei dolori interiori che non ti fanno fare quello che tu vorresti vivi tutto in manier diversa e quasi non apprezzi più il fatto di poter essere libero e di poter fare quello che vuoi. La più grande paura era non di riuscire più ad essere quello che ero e così è stato.

Ma non voglio essere troppo malinconico, mi voglio riprendere un po' di quello che mi è stato tolto nella mia seconda vita che spero di iniziare il prima possibile. Non intendo fermarm e nemmeno aspettare troppo perhè il calcio per me è stato tutto e sarà tutto. Voglio continuare nel mondo del calcio e spero di diventare un allenatore. Ho finito presto così potrò iniziare presto a fare un altro mestiere".