Serie A senza bomber, Pazzini: "Solo un attaccante in doppia cifra dopo 28 giornate? E' pesante.."

Giampaolo Pazzini, ex bomber in Serie A in passato anche in rossonero dal 2012/13 al 2014/15 è intervenuto così nel podcast “Aura Sport” Parlando della difficoltà dei centravanti nella Serie A di oggi a trovare il gol. Questo un breve estratto delle sue parole:

“Ce n’è uno in doppia cifra dopo 28 giornate, è pesante eh. Col VAR almeno 4 rigori all’anno un attaccante li calcia. Non fai 6 gol in 28 partite? C’è solo un giocatore in doppia cifra alla ventottesima?”.

L'editoriale di Franco Ordine

Sarà un caso ma nelle due partite perse dal Milan in questa stagione (con la Cremonese all’esordio del torneo e con il Parma di recente) era assente Rabiot. La prima volta perché si trovava ancora a Marsiglia e la seconda volta per squalifica determinata dal doppio giallo con rosso a Pisa (arbitro Fabbri) che gli è costato la squalifica col Parma e la conferma della diffida in forza della quale, dopo il giallo subito nel derby, è scattata una seconda squalifica.

Se dovesse ripetersi la terza sconfitta per il Milan allora i famosi tre indizi varrebbero come prova regina: Rabiot è importante quale elemento equilibratore per il Milan quanto Maignan e Modric, i tre insostituibili della compagnia. A questo punto, non avendo a disposizione Loftus Cheek fuori per via di quel colpo ricevuto dal portiere del Parma che gli ha cambiato i connotati del viso, non so quale soluzione sarà adottata. Quella del doppio play (Jashari) vista col Parma non mi ha molto convinto ma non ho la pretesa di ergermi a tecnico della materia. Dico solo che per via di questa assenza si complica il viaggio all’Olimpico dove si è registrata una bella novità. La curva laziale ha deciso di sospendere lo sciopero del tifo e di presentarsi all’Olimpico per sostenere la Lazio contro il Milan ricevendo a stretto giro di commento l’approvazione del presidente del Senato Ignazio La Russa. Non c’è nessun giallo da svelare: è la conseguenza del noto gemellaggio tra le tifoserie che indussero in passato quella laziale a reclamare con uno striscione famoso (“scansamose”) la solidarietà con i neroazzurri. Si consolino quelli destinati a rimanere a casa perché DAZN ha deciso di offrire gratis la partita! (CONTINUA A LEGGERE)