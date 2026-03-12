Galliani: "La Champions del 2003 rimarrà sempre nel mio cuore. Battere Inter e Juve..."

Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al podcast "Colpi da Maestro" e ha racontato come sono nati i giorni del Condor:

Sui giorni del Condor: "Nasce dal fatto che c'era un film che si chiavama 'I tre giorni del Condor'. Io ho pensato che i tre giorni del Condor fossero i giorni finali del mercato. Sono arrivato a fare cento mercati. Io inizio la mia carriera nel 1975 al Monza e ho finito con il mercato del Monza del 2025. Il primo colpo è stato uno scambio: il Monza prende Braida e dà al Palermo Peressin. Io mi ricordo tutti i colpi. Dal 1975 io ho sempre visto una cosa: i valori dei calciatori scedevano con il passare del mercato. Se devi vendere un giocatore lo devi vendere all'inizio del mercato, se vuo comperare devi prenderlo a fine mercato. Io penso che tutte le squadre hanno più giocatori di quello che servono. Quindi i giorni del Condor devono essere gli ultimi giorni. Non sempre, ma spesso negli ultimi giorni operazioni che erano dei no diventano dei sì, o anche operazioni che sembravano essere impossibili diventano possibili. Così nascono i giorni dei Condor".

Sul colpo nei giorni del Condor di cui va più fiero: "Partiamo dal primo colpo da Condor, cioè Carlo Ancelotti. Era il 1987, Sacchi lo voleva a tutti i costi, ha spinto tanto per prenderlo nonostante i problemi alle ginocchio. Sacchi diceva che le ginocchia si possono curare, la testa no. Era il penultimo giorno di mercato con il presidente della Roma che diceva sempre di no. Io avevo un po' mollato la presa, ma è stato bravo Braida che organizzò una cena con la Roma. Quella sera capiamo che il presidente continuava a dire di no, mentre il figlio e il ds Perinetti dicevano di sì. Il figlio mi invita a Roma per il giorno dopo e organizza un incontro con il padre. E io la mattina dopo prendo l'aereo e vado a Roma. Quello che sembrava impossbile avviene. Ancelotti ci ha dato una grande mano in quelle stagioni, ma io penso anche un'altra cosa: se non si fosse creato quel rapporto lì, nel 2022 Carlo sarebbe andato al Parma perchè aveva quasi firmato per loro. Un altro colpo da Condor è avvenuto a Parigi nel 1997 quando prendiamo Leonardo dal PSG. Capello, che era tornato al Milan, lo voleva assolutamente, io e Berlusconi non volevamo spendere altri soldi e gli diciamo di noi. Poi però succede una cosa incredibile: ero in Florida, dovevo tornare a Milano il giorno dopo. Mentre sto per andare in aeroporto vedo una scritta enorme: 'Leonardo'. Allora ho chiamato subito il presidente Berlusconi e gli dico che ho avuto una visione e così volo a Parigi a prendere Leonardo dal PSG. Avevo la fortuna di conoscere bene la proprietà del PSG che mi ricevono subito e prendiamo così Leonardo. Poi se devo dire un altro grande colpo da Condor dico senza dubbio Alessandro Nesta. Ero in Sardegna e prendevo un caffè tutte le mattine con il presidente della Lazio, Cragnotti. Con lui avevo raggiunto un accordo per una cifra importantissima, 60 miliardi delle vecchie lire, ma Berlusconi mi disse di no. Avevamo vinto i preliminari e quindi avremmo partecipato alla Champions League. Quella notte Berlusconi era a Copenaghen con altri primi ministri. Vedo al tg un'intervista al presidente in cui gli chiedono se i suoi ministri sono libersi di muoversi e lui risponde che i ministri, nel rispetto del budget, possono spostare il budget come meglio credono. A quel punto, prendo la palla al balzo, e, tramite una sua guardia, riesco a parlare con Berlusconi e gl chiedo: 'Ma io come ad del Milan sono equiparato ad un ministro?'. Lui mi risponde di sì. E gli dico che se prendiamo Nesta vinciamo la Champions, se vinciamo la Champions faremo molti ricavi. Berlusconi, un po' per stanchezza visto che erano le 4 di notte, mi fa capire che posso prenderlo. Il mio amico Fedele Confalonieri mi dice che io ho avuto la fortuna di capire immediatamente quando Berlusconi diceva sì e pensava sì, diceva sì e pensava no, diceva no e pensava no, diceva no e pensava sì. Arriva Nesta e vinciamo la Champions League che rimarrà sempre nel mio cuore. Il piacere di battere l'Inter in semifinale e poi la Juventus in finale è qualcosa che forse non succederà mai più. E Nesta ci ha dato una grande mano".