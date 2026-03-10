Sao Paulo, esonerato Hernan Crespo: fatale la sconfitta col Palemiras

come riportato da TMW, Hernan Crespo è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Sao Paulo. Dopo la prima parentesi da allenatore dei bianconeri, avuta da febbraio a ottobre 2021, l'ex bomber di Parma, Inter e Milan è stato sorprendentemente riesonerato. Sorprendentemente perché i risultati ottenuti fin qui non erano affatto male: 4 giornate condite da 3 vittorie e 1 pareggio. Fatale è stata l'eliminazione dal campionato paulista avvenuta sette giorni fa per mano del Palmeiras.