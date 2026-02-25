La Premier League verso una propria piattaforma streaming? L’indiscrezione di “The Guardian”
Secondo un'indiscrezione lanciata da The Guardian, quotidiano britannico, la Premier League sta valutando l'idea di lanciare una propria piattaforma di streaming in stile Netflix. L'idea consentirebbe ai tifosi di guardare ogni singola partita di campionato e di scegliere quella che preferiscono, quando vogliono. Il servizio potrebbe costare circa 10 sterline al mese, essere disponibile in 188 paesi e potrebbe includere anche le partite delle stagioni passate per creare un archivio completo.
