Inter, Barella: "Questo può capitare quando ti danno contro un rigore al 90' nella fase a gironi, perdi un punto e finisci ai playoff"

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Loro non ci hanno messo in difficoltà e abbiamo preso gol su un errore individuale. Queste cose fanno parte del calcio, oggi ha sbagliato Akanji ma altre volte è capitato a me. La cosa più difficile oggi era sbloccare il risultato. Complimenti al Bodo, perché ha vinto due volte contro di noi e ha meritato di andare avanti". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta per contro il Bodo/Glimt.

"La delusione c'è perché, come abbiamo sempre detto, vogliamo lottare su tutti i fronti. Ci abbiamo provato, ma loro sono stati più bravi. Questo può capitare quando ti danno contro un rigore al novantesimo nella fase a gironi, perdi un punto e finisci ai playoff. Scudetto? È un nostro obiettivo già da inizio anno, non solo ora che siamo a più dieci". (ANSA).