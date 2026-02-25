MN - Doppia seduta d'allenamento verso la Cremonese: ancora personalizzato per Gabbia

di Lorenzo De Angelis
fonte di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Il Milan contro la Cremonese ha intenzione di voltare subito pagina dopo aver riassaporato il gusto amaro della sconfitta in occasione della sfida di San Siro di domenica contro il Parma. La squadra in vista della trasferta dello Zini ha svolto quest'oggi una doppia seduta d'allenamento, stamattina in palestra, nel pomeriggio invece sul campo. 

Apprende la redazione di MilanNews.it che oltre a Loftus-Cheek (reduce dall'operazione) e Santiago Gimenez, anche Matteo Gabbia ha svolto lavoro personalizzato per smaltire il fastidio muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo domenica contro il Parma. 

