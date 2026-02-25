Pellegatti rassicura: “Allegri non ha dubbi sul suo futuro, però vuole essere ascoltato”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del futuro di Max Allegri, commentando la notiza rilasciata da Michele Criscitiello di Sportitalia. Queste le sue parole:

"Criscitiello dice 'Ma siamo sicuri che Allegri non sia un po' stanco della situazione societaria e decida di andare via?'. Io con Allegri parlo, ci conosciamo da 15 anni e parliamo spesso dei nostri cavalli, del Milan. Ebbene quando ho parlato l'ultima volta non mi sembrava certamente che avesse dubbi sul suo futuro. Quali siano i desideri del Milan sono i desideri di Allegri che già pensa ad un altro attaccante, ad un difensore, a un centrocampista, ha le idee chiare sul suo futuro perchè vuole costruire insieme a Tare il Milan del prossimo anno. Ma certamente Allegri non ha gradito lo scorso gennaio, quando gli si chiedeva un difensore e gli è arrivato un attaccante. Attenzione, perchè secondo me l'intenzione di Allegri dopo questa stagione, che vuole conquistare la Champions League, è quell di costruire qualcosa per il futuro"