Presentato dal Torino l'allenatore per il dopo Baroni: è Roberto D'Aversa

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - "Il Grande Torino, Superga, la Mole, le Alpi, il Po, il Granata. La Storia del calcio e d'Italia. Mi emoziona sapere che faccio parte anche io di questo universo di passioni, popolarità e sentimenti che si chiama Toro": così il nuovo tecnico granata, Roberto D'Aversa, racconta sui social le sensazioni vissute dopo le prime ore nel capoluogo piemontese. L'allenatore è stato chiamato dal presidente Urbano Cairo per sostituire l'esonerato Marco Baroni, il primo appuntamento del nuovo tecnico del Toro è fissato per domenica alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Lazio. (ANSA).