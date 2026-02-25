L'Atletico Madrid impallina il Bruges di Tresoldi: 4-1 secco e accesso agli ottavi di Champions

Oggi alle 16:20News
di Antonello Gioia
(ANSA) - ROMA, 24 FEB - L'Atletico Madrid ha battuto il Bruges 4-1 (1-1) nel ritorno dei playoff di Champions League, conquistando l'accesso agli ottavi di finale. A segno per gli spagnoli Sorloth, autore di una tripletta (23', 76' e 87'), e Cardoso (48'). Belgi in gol con Ordonez (36'). La partita di andata era terminata 3-3. (ANSA).