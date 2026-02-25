Ronaldinho contro il calcio moderno: “Guardo solo gli highlights, 90 minuti sono troppi”
In una lunga intervista rilasciata al quotidiano sportivo spagnolo MARCA, Ronaldinho ha parlato del calcio moderno. Queste le sue parole:
"Non mi piace guardare le partite di calcio. Mi piace solo guardare gli highlights. 90 minuti sono troppi. A meno che non si tratti di una finale, di un derby o qualcosa di simile. Se non è una di quelle partite, non mi piace. Mi innervosisco. Guardo la situazione e penso: 'Come ha potuto quel tizio non riuscirci?'. È li che mi arrabbio".
