Tommasi: "Sul gol annullato al Napoli c'è un errore di campo"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Hojlund gli ruba il tempo a Hien, è poca roba per considerarlo falloso". Così Dino Tommasi, componente della Can, durante Open Var - format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione di Lega Serie A in esclusiva su Dazn ogni martedì pomeriggio - spiegando la rete annullata al Napoli nella gara contro l'Atalanta. Spiegando quanto avviene in sala video, aggiunge Tommasi: "Chiffi dice subito 'aspetto, è fallo', avallato anche dall'assistente Cecconi. Poi nella revisione concordano e la chiudono così. Questo - spiega Tommasi - è un errore di campo, ma la centralità dell'arbitro è importante.

Con una scelta corretta in campo sarebbe stato tutto diverso. Poi Chiffi in questa gara aveva mantenuto una soglia tecnica molto alta, perché ha fischiato davvero poco anche su contrasti importanti. Ha lasciato giocare, mentre abbiamo notato che nel primo caso, quello del calcio di rigore, e in questa, ha abbassato tanto la soglia". Comunque corretta, secondo Tommasi, la decisione di revocare il rigore dato in campo da Chiffi al Napoli perché "non c'è fallo di Hien su Hojlund". (ANSA).