Milan, nuovo giocatore in diffida: il responso del Giudice Sportivo

vedi letture

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti le gare valide per la 26^ giornata di Serie A andata in archivio nella giornata di ieri. Sono stati squalificati per un turno di campionato gli espulsi Al-Musrati (Hellas Verona), Ilkhan (Torino) e Mina (Cagliari), oltre ai già diffidati Dodo (Fiorentina, con ammenda di 2mila euro), Bastoni (Inter), Locatelli (Juventus) e Walukiewicz (Sassuolo). Entrano invece nella lista dei diffidati Tiago Gabriel (Lecce), El Aynaoui (Roma), Saelemaekers (Milan) e Troilo (Parma).

Tra i dirigenti, una giornata di squalifica a Alessio Luccarelli del Como ("per avere, al 45° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale"), Alberto Marangon del Milan ("per avere, al 40° del secondo tempo, rivolgendosi ad un Assistente, commentato in maniera irriguardosa una decisione arbitrale). Ammenda di 5mila euro invece a Davide lorio del Napoli ("per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto ad alta voce una critica irrispettosa all'operato arbitrale").