Borghi non ha dubbi: “Ennesimo errore arbitrale, il VAR non poteva e non doveva intervenire”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato così Milan-Parma, in particolare l’episodio finale del gol di Troilo che secondo il giornalista di Sky doveva essere annullato:

“L’episodio finale ci porta ancora alla questione arbitrale. Io mi sento di dire che quella è una situazione in cui ci sono due casi borderline, perchè nessuno può dare la certezza che Valenti faccia o non faccia fallo su Maignan e che Troilo faccia o non faccia fallo su Bartesaghi. Sono chiari episodi borderline da discussione infinita. In questo senso quello che mi sento di dire è che non si può accettare che quello sia un caso da VAR. Il var non può e non deve intervenire, non è un caso da on-field review. La decisione di campo, che sarà comunque discussa, deve rimanere. Perchè il VAR non è una moviola”