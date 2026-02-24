De Paola sul gol di Troilo: "Se Bartesaghi avesse simulato probabilmente sarebbe stato fischiato fallo"

Paolo De Paola, su TMW Radio, ha commentato i controversi episodi arbitrali del weekend: "Nel furoreggiare delle polemiche bisogna precisare delle cose. Sul gol del Parma mi sento di dire che se Bartesaghi avesse simulato buttandosi a terra probabilmente sarebbe stato fischiato fallo. Ci si può anche appoggiare sulle spalle dell'avversario, ma in fase di caduta e non di spinta.

Per quanto riguarda quanto accaduto in Atalanta-Napoli le decisioni prese dal Var per me sono state entrambe giuste. Sul gol annullato Hojlund ha trascinato Hien, facendogli leva e commettendo fallo. Lì l'arbitro probabilmente ha fischiato in ritardo solo perché ha ricevuto una segnalazione dell'assistente.

Non mi piace che qualche collega ora faccia dichiarazioni scandalizzate dichiarando che il gioco del calcio non esiste più. Sul rigore invece non c'è nulla da aggiungere dato che per tutti non era da assegnare. Di conseguenza ribadisco che in questa occasione gli arbitri non hanno preso nessuna decisione arbitrale errata".

