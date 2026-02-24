MN - Cissè operato, 4 mesi out e recupero gestito dal Milan. Prossima settimana nuovi controlli per Santi Gimenez

Aggiornamenti importanti per quanto riguarda le condizioni fisiche di Alphadjo Cissè, giovane talento italiano classe 2006 che il Milan ha prelevato dall'Hellas Verona nel mercato di gennaio ma che ha lasciato in prestito al Catanzaro per la seconda parte della stagione. Il giocatore, alla prima partita giocata dopo l'ufficialità del suo trasferimento, si è fatto male dopo pochi minuti: un infortunio che è apparso sin da subito grave e la cui complessità è stata confermata anche dagli accertamenti clinici che ne sono seguiti.

Il problema è stato decisamente serio: il centrocampista ha sofferto la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra. Questo infortunio ha portato il giocatore, come riporta uscatanzaronews.it, a essere operato chirurgicamente in Finlandia nella giornata di ieri. I tempi di recupero sono stati quantificati in circa 4 mesi e, apprende la redazione di MilanNews.it, l'intera gestione del recupero del classe 2006 sarà gestita dal Milan.

Per quanto riguarda Santiago Gimenez, fuori da fine ottobre per un problema alla caviglia tra terapia conservativa e poi l'operazione, la prossima settimana ci sarà un nuovo controllo: se il check medico dovesse andare bene allora si comincerà a pianificare il percorso di riatletizzazione con conseguente rientro in campo.

di Antonio Vitiello.