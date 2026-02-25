Eziolino Capuano: "L'arbitro di Milan-Parma è a un metro dall’azione, valuta due infrazioni e annulla il gol. In quel caso il VAR non dovrebbe intervenire"

vedi letture

Eziolino Capuano, allenatore, si è così espresso a RadioKissKiss sul Var: "Il 'VAR a chiamata' non ha motivo di esistere,. perché ci sono poche telecamere a disposizione e quindi mancano gli strumenti per avere immagini realmente decisive. Su 300 chiamate solo in poche occasioni l’arbitro cambia idea perché dispone di un quadro chiaro dell’episodio. Il discorso sarebbe diverso in Serie A o in Serie B, dove il supporto tecnologico è nettamente superiore. Io resto legato al calcio di una volta, ma se proprio deve esserci il VAR, allora in Serie A può avere un senso perché ci sono mezzi adeguati per rendere le decisioni più veritiere rispetto a quanto accade in Serie C. Inoltre, quando un arbitro viene richiamato al monitor è inevitabilmente condizionato. Penso a Milan-Parma: l’arbitro è a un metro dall’azione, valuta due infrazioni e annulla il gol. In quel caso il VAR non dovrebbe intervenire, perché si tratta di una decisione presa sul campo. Lo stesso discorso vale per l’episodio di Hojlund a Bergamo. Per me, allo stato attuale, il VAR è un fallimento".

LE PAROLE DI OPEN VAR

Le parole di Dino Tommasi sulle situazioni legate a Valenti e Troilo: "Piccinini da campo fischia la situazione di Valenti, credendola un'ostruzione. In realtà Valenti è completamente fermo, non fa alcun movimento verso Maignan e non ostruisce la sua uscita: ha diritto in quel momento di posizionarsi lì. L'on field review è corretta perché il fallo non c'è. Anche Troilo ruba il tempo a Bartesaghi, ruba il tempo a Bartesaghi: può ricordare una rete di De Ketelaere in un'Atalanta-Milan. Bartesaghi manco salta. C'è un leggero appoggio ma è fisiologico dopo avergli tolto il tempo"

Le parole di Dino Tommasi sullo scontro Corvi-Loftus: "In questa situazione è sicuramente uno scontro di gioco fortuito, c'è il tentativo di Corvi di entrare sul pallone e il compagno lo anticipa. Ma la dinamica è uno scontro totalmente fortuito. Dispiace per Loftus-Cheek ma è una situazione calcisticamente regolare: Corvi prova a fare una parata e gli viene tolto il pallone dal proprio compagno. Uno scontro del tutto fortuito".