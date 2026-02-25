Pistocchi duro: "Il Milan contro il Parma ha fatto una partita mediocre: è un calcio da provinciale"

vedi letture

Maurizio Pistocchi, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli su Milan-Parma: "Il Milan contro il Parma ha fatto una partita mediocre: gioca bene negli spazi e in contropiede, ma fatica contro le difese chiuse. È un calcio da provinciale. La Juventus è in difficoltà: senza Bremer non può permettersi la difesa alta e davanti fatica a segnare, nonostante i tanti tiri in porta. In crescita vedo Atalanta e Roma, che stanno bene fisicamente e hanno una serie positiva. Nel girone di ritorno la migliore è stata l’Inter con 19 punti, seguita dall’Atalanta con 17. Per la Champions ci sono cinque squadre — Milan, Juventus, Roma, Napoli e Atalanta — ma i posti sono tre. Due resteranno fuori."

Passando al Napoli, per la lotta Champions è ancora tutto aperto?

"Sì, è tutto molto aperto. Il Napoli ha avuto una stagione sfortunata, ma qualcosa nella gestione della rosa non ha funzionato: troppi infortuni, soprattutto muscolari, fanno riflettere. Gli episodi ai tendini, come quelli di De Bruyne e Lukaku, non sono prevedibili, ma i numerosi infortuni muscolari sì. Anche il tipo di calcio è cambiato: meno possesso, più verticalizzazioni e accelerazioni rispetto ai tempi di Sarri e Spalletti, e questo può incidere."

Tra le scelte che l’hanno convinta meno c’è anche quella su Lang?

"Io non ho mai capito perché sia stato venduto con tanta fretta Lang, che è andato al Galatasaray e ha fatto subito due gol contro la Juventus. I giocatori vanno valutati nel lungo periodo e bisogna dargli fiducia. Se fai capire a un calciatore che non ti piace o che non ti interessa, lo perdi dalla sera alla mattina. Secondo me è stato un errore di Conte."