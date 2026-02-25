Il Newcastle di Thiaw e Tonali (il primo a segno all'andata, il secondo al ritorno) è agli ottavi di Champions

di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il Newcastle batte il Qarabağ 3-2 nel ritorno dei playoff di Champions League e si qualifica agli ottavi. A segno Tonali (4'), Botman (52)' e Joelinton (6'). Ospiti in gol con Duran (51') e Jafarguliyev (57'). La partita di andata era terminata 6-1 per gli inglesi. (ANSA).