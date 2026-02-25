Inter, Chivu: "Non è semplice contro una squadra che ha giocato quattro partite in tre mesi"

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Abbiamo provato in tutti i modi dall'inizio. Non siamo riusciti a sbloccarla, poi nel secondo tempo loro avevano molte più energie delle nostre. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. C'è tanta amarezza, abbiamo cercato di passare il turno ma si volta pagina e si va avanti. Il Bodo aveva molto più energia di noi. Bisogna fare i complimenti, hanno meritato di passare". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervistato da Sky Sport dopo l'eliminazione in Champions League. "L'obiettivo è sempre stato lo scudetto? L'obiettivo era essere competitivi.

Purtroppo in Champions non siamo riusciti ad essere competitivi. Abbiamo vinto quattro partite di fila, poi abbiamo perso qualche punto anche facendo buone prove. In Champions vieni punito al primo errore - ha aggiunto -. Abbiamo avuto anche occasioni, potevamo sbloccarla con più lucidità. Abbiamo provato in tutti i modi con i nostri limiti e i nostri pregi. Peccato perché con l'1-0 avremmo messo più pressione a loro. Ci tenevamo a passare il turno, non è semplice contro una squadra che ha giocato quattro partite in 3 mesi". (ANSA).