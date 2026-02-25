Champions League, passano Real Madrid e PSG. Juve ai supplementari
Sono terminate due sfide su tre dei playoff di Champions League: PSG-Monaco 2-2 e Real Madrid-Benfica 2-1, mentre la Juventus, clamorosamente sotto di un uomo ma sopra di tre gol in casa, sta disputando i tempi supplementari.
Dopo l’Atalanta passano il turno il PSG ed il Real Madrid, in attesa di capire chi la spunterà tra Juve e Galatasaray.
Juve, così brucia. Super rimonta, poi il Gala colpisce: 3-2 a Torino, bianconeri out dalla Champions
Allegri resta ma fidatevi di lui. Arbitri: chiedere di mandare via Rocchi per capire chi non ci sta
