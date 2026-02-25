Champions League, passano Real Madrid e PSG. Juve ai supplementari

Sono terminate due sfide su tre dei playoff di Champions League: PSG-Monaco 2-2 e Real Madrid-Benfica 2-1, mentre la Juventus, clamorosamente sotto di un uomo ma sopra di tre gol in casa, sta disputando i tempi supplementari.

Dopo l’Atalanta passano il turno il PSG ed il Real Madrid, in attesa di capire chi la spunterà tra Juve e Galatasaray.