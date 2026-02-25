Paquetá difende Vini Jr: "È davvero triste continuare a vedere e vivere queste situazioni. Lui è la vittima"

L’ex Milan Lucas Paquetá, oggi al Flamengo, intervistato da ESPN ha commentato così i presunti insulti razzisti che Gianluca Prestianni ha rivolto verso Vini Jr nel match d’andata dei playoff di Champions League tra Benfica e Real Madrid: “Parliamo molto, ma è davvero triste continuare a vedere e vivere queste situazioni che toccano Vini. Chi lo conosce sa quanto sia premuroso. La gente gli impone un peso che non dovrebbe portare. Lui è la vittima. Io, tutto il Flamengo e tutta la sua squadra gli diamo il massimo supporto. Speriamo che tutto questo si risolva al più presto. La situazione è andata troppo oltre. Nessuno dovrebbe passare attraverso atti simili".

Su un possibile ricongiungimento al Flamengo: "Gli ho detto: 'Io ci sono, ora manchi solo tu. Vieni perché dobbiamo mantenere la promessa'. Sono sicuro che un giorno tornerà al Flamengo".