Calcio Femminile, Soncin in vista dei Mondiali: "Abbiamo chiaro l'obiettivo"

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Andare al Mondiale è il nostro sogno: rispettiamo le qualità delle avversarie, ma sappiamo dove vogliamo arrivare. Dobbiamo avere ben chiaro l'obiettivo da raggiungere e le fondamenta di questo percorso sono le persone e la loro voglia di cercare l'eccellenza".

Parola del ct azzurro Andrea Soncin in vista della prima partita di qualificazione ai Mondiali di calcio donne, contro la Svezia a Reggio Calabria il 3 marzo. "Le squadre del nostro girone - aggiunge Soncin - hanno tutte giocatrici di valore. Saranno partite aperte a qualsiasi epilogo, nel bene e nel male". (ANSA).