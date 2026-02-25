TMW - Più garanzie sul coinvolgimento dell'AIA: com'è andato l'incontro Gravina-Rocchi sul PGMOL

Un confronto sereno e costruttivo, finalizzato a discutere una proposta pensata per migliorare la qualità della classe arbitrale, non per ridimensionare l’Associazione Italiana Arbitri. È quanto emerge dall’incontro svoltosi oggi presso la FIGC, riporta TMW, che ha visto protagonisti il presidente federale Gabriele Gravina, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il vicepresidente vicario dell’AIA Francesco Massini. Assente il presidente Carlo Zappi, attualmente inibito per 13 mesi e vicino alla decadenza, noto per la sua netta contrarietà al progetto di un PGMOL italiano.

Nel corso del tavolo, Gravina ha illustrato la proposta di istituire un PGMOL sul modello internazionale, fornendo rassicurazioni soprattutto a Massini, che ha più volte richiesto garanzie sulla centralità dell’AIA. Restano punti fermi l’indipendenza del CdA e la sua prerogativa nella scelta del direttore tecnico dell’arbitraggio; tuttavia, i criteri che definiranno tale indipendenza potranno essere elaborati congiuntamente con l’AIA.

Gravina ha inoltre chiarito che l’obiettivo non è sminuire la categoria arbitrale né interrompere il percorso di crescita dal basso. Tra le ipotesi allo studio, ad esempio, l’introduzione di un numero minimo di promozioni annuali dalla Serie C, pur evitando vincoli rigidi che prescindano dal merito. Il presidente federale ha poi richiamato l’importanza di un clima comunicativo più disteso all’interno dell’AIA, sottolineando come le tensioni di questa stagione non abbiano giovato a nessuno.

Il dialogo proseguirà nelle prossime settimane. L’intenzione è avviare il progetto dalla prossima stagione, ma la proposta non sarà presentata nel consiglio federale di marzo: più probabile un passaggio ad aprile. Entro 7-10 giorni è inoltre previsto un nuovo incontro con i rappresentanti di Serie A e Serie B, inizialmente programmato per ieri e poi rinviato per motivi organizzativi.