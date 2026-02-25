Sabatini è sicuro: “Critiche ad Allegri strumentali, ma anche lui a volte sbaglia”

Durante un suo video su YouTube con Carlo Pellegatti, Sandro Sabatini ha parlato delle critiche ad Allegri che vengono fatte per la distanza che ha dalla prima in classifica già a fine febbraio. Queste le sue parole:

"La prendo con ironia, sarcasmo, perchè secondo me è molto strumentale. Quando tu dici questa squadra poteva fare di più certo, tutti nella propria vita, carriera, possono fare di più, essere consapevoli che se io vado a correre con Pogacar e gli tieni testa i primi 5 km, poi paghi. La stessa cosa che ha fatto il Milan. Alla fine poi la forza viene fuori. E in questo ci dicono 'Eh però hai perso con la Cremonese e col Parma'. Io lo dico perchè poi sembra che io difensa sempre Allegri, a me il Milan del primo tempo (contro il PArma ndr.) mi è sembrato molto lento. Ecco questa cosa che poi Allegri la pensa, cioè arrivare al top nei minuti finali della partita eccetera, non sempre funziona"