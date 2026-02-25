Champions League, Atalanta-Borussia 4-1: impresa della Dea che va agli ottavi
Impresa della Dea che a Bergamo, davanti al suo pubblico, ribalta completamente il 2-0 dell'andata subito dal Dortmund e si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League con un emozionante 4-1 raggiunto all'ultimo secondo grazie ad un rigore calciato meravigliosamente da Samardzic.
La squadra di Palladino fa tutto benissimo e sblocca il match con Scamacca, un tap in facile dopo un errore della difesa. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio con un gran gol da fuori di Zappacosta. Il 3-0, il gol dell'eventuale qualificazione, arriva al 57' con Pasalic. Venti minuti dopo una brutta doccia fredda con il 3-1 di Adeyemi, che la insacca di sinistro dopo una bella azione personale.
Al 90esimo l'episodio chiave: follia di Bensebaini che tira una tacchettata in faccia a Krstovic. L'arbitro va al VAR, assegna il rigore ed espelle il giocatore del Dortmund per doppia ammonizione. Quando ormai si è fatto il 97esimo si presenta Samardzic sul dischetto, che di sinistro tira una botta clamorosa ad incrociare sotto il sette. Gol, triplice fischio, Dea qualificata e Bergamo in festa.
